Названа дата встречи Путина и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным 27 февраля в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь главы израильского кабмина Анна Йонатан-Леус.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в следующую среду, 27 февраля, в Москве», — цитирует ее в четверг, 21 февраля, ТАСС. Ранее в четверг состоялся телефонный разговор политиков.

Встреча лидеров России и Израиля была запланирована на 21 февраля, однако Нетаньяху перенес срок визита в Москву из-за внутриполитических проблем в стране. О срыве визита сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В МИД России отметили, что визит премьер-министра Израиля отложен на неизвестный срок, но обязательно состоится.

21 февраля Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. Как уточняет «Газета.ру», беседа состоялась по инициативе израильской стороны.