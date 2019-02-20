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В Кремле объяснили перенос встречи Нетаньяху с Путиным в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по внутриполитическим причинам перенес визит в Россию на несколько дней. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху пройдут в России
В Кремле сообщили подробности новой встречи президента РФ и премьер-министра Израиля

По его словам, перенос обусловлен тем, что в Израиле проходит подготовка к выборам, передает «РИА Новости» 20 февраля.

Накануне на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры в Москве 21 февраля.

Лидеры должны были обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и собирались обменяться мнениями по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе по вопросу палестино-израильского урегулирования и конфликта в Сирии.

4 января состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию в Сирии с учетом заявленного Вашингтоном намерения вывести войска из арабской республики.

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