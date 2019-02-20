В Кремле объяснили перенос встречи Нетаньяху с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по внутриполитическим причинам перенес визит в Россию на несколько дней. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, перенос обусловлен тем, что в Израиле проходит подготовка к выборам, передает «РИА Новости» 20 февраля.

Накануне на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры в Москве 21 февраля.

Лидеры должны были обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и собирались обменяться мнениями по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе по вопросу палестино-израильского урегулирования и конфликта в Сирии.

4 января состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию в Сирии с учетом заявленного Вашингтоном намерения вывести войска из арабской республики.