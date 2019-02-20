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В МИД РФ объяснили перенос встречи Нетаньяху и Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву отложен на неизвестный срок, но обязательно состоится. Об этом 20 февраля заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Нам сообщили <…> что возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, связанные с подготовкой к выборам. Премьер должен эти дни быть в стране, решать какие-то вопросы, связанные с выборами», — цитирует Богданова агентство «РИА Новости».

Он предположил, что сроки могут быть озвучены 21 февраля.

О срыве визита из-за внутриполитических причин ранее говорил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

Переговоры должны были состояться 21 февраля в Москве. Предполагалось, что лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии.  

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