Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьер–министром Биньямином Нетяньяху. Беседа состоялась в преддверии намеченного на ближайшее время визита главы израильского государства в Москву.

Как уточняется в сообщении на сайте Кремля в четверг, 21 февраля, лидеры обменялись мнениями по международной повестке дня. Обсуждались и вопросы двусторонних отношений.

«Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим государственным праздником — Днем защитника Отечества», — говорится в сообщении.

Переговоры Путина и Нетяньяху должны были состояться 21 февраля в Москве. 20 февраля о срыве визита из-за внутриполитических причин сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.