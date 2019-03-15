Минтранс планирует установить минимальные габариты провоза ручной клади
Министерство транспорта РФ собирается установить минимальные для всех авиакомпаний габариты бесплатной ручной клади. Об этом 15 марта сообщает агентство «РИА Новости».
Ведомство внесет изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) в соответствии с допустимым объемом багажных полок в самолетах. Отмечается, что в авиалайнерах вместимостью более 98 кресел, согласно Международной ассоциации воздушного транспорта, размеры клади могут достигать 115 см по сумме трех измерений.
В феврале авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза вещей в салоне самолета. Сейчас у пассажиров есть два варианта — провоз ручной клади габаритами 36х30х4 см и весом до 10 кг плюс вещи из перечня ФАП либо нескольких мест багажа размером 36х30х27 см любого веса.
Позже Ространснадзор предписал «Победе» устранить нарушения по нормам провоза вещей в салоне. Сейчас служба собирается проверить исполнение данного им предостережения. Результаты инспекции огласят к 12 апреля, рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.
Он отметил, что необходимость проверки вызвана многочисленными вопросами со стороны пассажиров авиакомпании.