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Минтранс планирует установить минимальные габариты провоза ручной клади

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство транспорта РФ собирается установить минимальные для всех авиакомпаний габариты бесплатной ручной клади. Об этом 15 марта сообщает агентство «РИА Новости».

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Ведомство внесет изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) в соответствии с допустимым объемом багажных полок в самолетах. Отмечается, что в авиалайнерах вместимостью более 98 кресел, согласно Международной ассоциации воздушного транспорта, размеры клади могут достигать 115 см по сумме трех измерений.

В феврале авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза вещей в салоне самолета. Сейчас у пассажиров есть два варианта — провоз ручной клади габаритами 36х30х4 см и весом до 10 кг плюс вещи из перечня ФАП либо нескольких мест багажа размером 36х30х27 см любого веса.

Позже Ространснадзор предписал «Победе» устранить нарушения по нормам провоза вещей в салоне. Сейчас служба собирается проверить исполнение данного им предостережения. Результаты инспекции огласят к 12 апреля, рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.

Он отметил, что необходимость проверки вызвана многочисленными вопросами со стороны пассажиров авиакомпании.

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