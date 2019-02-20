«Победа» прекратит полеты в Иркутск из-за конфликта с аэропортом

Авиакомпания «Победа» прекращает полеты в Иркутск в связи с отказом местного аэропорта соблюдать стандарт авиакомпании No touch policy, который запрещает касание воздушного судна наземной техникой. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в лоукостере.

«Для нас очень важно соблюдение нашего стандарта для снижения рисков повреждения воздушного судна», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что полеты в Иркутск прекратятся в конце марта.

Лоукостер «Победа» с 18 февраля изменил нормы провоза ручной клади в салоне самолета. Пассажирам предоставляется два варианта — провоз одного места ручной клади габаритами 36х30х4 см и весом до 10 кг либо нескольких мест багажа размером 36х30х27 см любого веса в соответствии со старыми правилами.

Согласно Федеральным авиационным правилам, сверх нормы в салон допускаются дамская сумка, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, верхняя одежда, костюм в портпледе, букет цветов, лекарства и питание для ребенка, детская люлька, складное кресло-коляска, ходунки, костыли, трость, роллаторы, товары из duty free габаритами до 10х10х5 см.