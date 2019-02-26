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«Победа» подтвердила инцидент с уронившим младенца бортпроводником

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Фото: ТАСС/Алексей Копаев
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Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала–Сургут выронил младенца из люльки, когда нес его по трапу. Об этом 26 февраля представитель лоукостера рассказал агентству «РИА Новости».

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«Сейчас ведется очень тщательное расследование, о деталях сообщим дополнительно. Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания компенсирует в полном объеме», — добавил представитель «Победы».

Инцидент произошел на трапе самолета утром 26 февраля. Пятимесячную девочку госпитализировали, а у мамы младенца психологический шок, рассказала врач-терапевт здравпункта ОАО «Аэропорт Сургут» Снежана Гормакова порталу Ura.ru. Она добавила, что стюард подходил в медпункт и интересовался состоянием ребенка, но в интересах врачебной тайны эту информацию ему не разгласили.

Также портал сообщил, что предварительный диагноз младенца — закрытая черепно-мозговая травма и переломы костей черепа. «Федеральное агентство новостей» же пишет, что у ребенка сломан нос.

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