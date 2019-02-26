«Победа» подтвердила инцидент с уронившим младенца бортпроводником

Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала–Сургут выронил младенца из люльки, когда нес его по трапу. Об этом 26 февраля представитель лоукостера рассказал агентству «РИА Новости».

«Сейчас ведется очень тщательное расследование, о деталях сообщим дополнительно. Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания компенсирует в полном объеме», — добавил представитель «Победы».

Инцидент произошел на трапе самолета утром 26 февраля. Пятимесячную девочку госпитализировали, а у мамы младенца психологический шок, рассказала врач-терапевт здравпункта ОАО «Аэропорт Сургут» Снежана Гормакова порталу Ura.ru. Она добавила, что стюард подходил в медпункт и интересовался состоянием ребенка, но в интересах врачебной тайны эту информацию ему не разгласили.

Также портал сообщил, что предварительный диагноз младенца — закрытая черепно-мозговая травма и переломы костей черепа. «Федеральное агентство новостей» же пишет, что у ребенка сломан нос.