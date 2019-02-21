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Ространснадзор предписал «Победе» устранить нарушения по правилам ручной клади

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Ространснадзор направил авиакомпании «Победа» предостережение о необходимости до 6 марта устранить нарушения по правилам провоза ручной клади. Об этом 21 февраля агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Новые правила авиакомпания ввела в феврале 2019 года. В соответствии со старыми требованиями сейчас у пассажиров есть два варианта — провоз одного места ручной клади габаритами 36х30х4 см и весом до 10 кг либо нескольких мест багажа размером 36х30х27 см любого веса.

В Минтрансе заявили, что новые правила противоречат Федеральным авиационным правилам (ФАП). В связи с жалобами пассажиров министерство направило запрос в Ространснадзор.

Согласно ФАП, сверх нормы в салон допускаются рюкзак или дамская сумка габаритами 36х30х23 см, верхняя одежда, костюм в портпледе, лекарства и питание для ребенка, букет цветов, детская люлька, складное кресло-коляска, ходунки, костыли, трость, роллаторы, а также товары из duty free.

14 февраля «Победа» не пустила на борт народного артиста СССР Василия Ланового из-за неподходящей, по стандартам компании, ручной клади. Пока артист решал вопрос с уплатой пошлины за кофр, который не поместился в калибратор, самолет улетел.

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