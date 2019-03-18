Страна отмечает пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. События тех дней врезались в память навсегда. С самого начала было ясное понимание, что именно сейчас на наших глазах и при нашем активном участии творится история, решаются вопросы, судьбоносные для России, Крыма и мира. Ведь возвращение полуострова в состав нашей страны — не просто изменение политико-административной карты. Это восстановление исторической справедливости.

Право народа на самоопределение никто не отменял. Всеобщая декларация прав человека гласит: «Воля народа должна быть основой власти правительства». Весной 2014 жители Крыма на референдуме открыто и решительно сказали: хотим быть с Россией.

Пять лет спустя могу уверенно сказать: не только Крым вернулся в Россию, но и Россия вернулась в Крым. Вернулась полностью. Республика Крым, Севастополь живут по тем же законам, той же жизнью, что и все российские регионы.

Я часто бываю на полуострове, встречаюсь с гражданами и представителями власти, участвую в различных мероприятиях. Впечатление однозначное: за пять лет под развитие региона подведен прочный экономический и социальный фундамент. Посмотрите: собственные доходы республиканского бюджета выросли в 1,7 раза, расходы на развитие социальной сферы в 2,6 раза, образования — 2,7, здравоохранения — 1,7, культуры — 3,5 раза. Цифры, которые говорят сами за себя.

Я далека от намерения рисовать благостную картину. Проблем в Крыму хватает. Несомненно, оставляют желать лучшего динамика экономического развития и темпы роста доходов населения, ощущается нехватка новых рабочих мест. И все же подавляющее большинство крымчан едины во мнении: ситуация на полуострове, их жизнь меняются к лучшему. Об этом убедительно свидетельствуют данные всех социологических опросов.

Процесс идет устойчиво во всех областях: в промышленности и аграрном комплексе, транспортной и энергетической инфраструктуре, коммунальном хозяйстве. Символами нового полуострова стали Крымский мост — с момента открытия по нему уже проехали более 4,5 млн автомобилей, автотрасса «Таврида», новый аэропорт в Симферополе, мощные тепловые электростанции, отремонтированные дороги. На глазах меняется, выходит на самый современный уровень здравоохранение Республики Крым и Севастополя. Введены в строй республиканский медицинский центр в Ялте, 40 фельдшерско-акушерских пунктов, строится многопрофильный центр в Симферополе. Модернизируется материальная база образования. Ведется строительство 19 новых школ.

Словом, Республика Крым и Севастополь уверенно идут вперед. В одной из публикаций прочитала, что Крым переживает этап ренессанса. На мой взгляд, метафора и красивая, и точная. Крым действительно возрождается после многолетнего упадка. Люди это видят, понимают, не сомневаются в правильности сделанного выбора, настроены на то, чтобы и дальше идти по избранному пути. Именно в этом я вижу главный политический итог пяти прошедших лет.

Он тем более значим, что достигнут на фоне беспрецедентного политического, экономического, пропагандистского давления Запада, постоянных враждебных действий и провокаций со стороны Киева. Одобренный палатой представителей конгресса акт запрещает Соединенным Штатам признавать суверенитет России над Крымом, его воздушным пространством, территориальными водами. Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны. Крым — неотъемлемая часть России со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

В мире растет понимание того, что Крым в составе России — это навсегда, и обратного пути не будет. С каждым годом увеличивается число зарубежных политиков, общественных деятелей, журналистов, посещающих полуостров. Вот и сейчас в праздничные дни на полуострове находится группа французских политических деятелей.

Тысячи людей из самых разных уголков планеты съезжаются на традиционные крымские фестивали. И Крыму есть что сказать, показать, чем поделиться. Летом я в очередной раз приеду на юбилейный V Ливадийский форум. Сделаю это с большим удовольствием. Знаю, предстоит интересный содержательный разговор, обсудим новые идеи и проекты в сфере межкультурного общения.

Крым — место многоцветья: этнического, культурного, религиозного, языкового. Если когда-то это оборачивалось конфликтами и войнами, то с момента вхождения Крыма в состав Российской империи межнациональные вопросы стали решаться цивилизованно. Политика Киева явилась шагом назад, обострила их. Одно из самых больших достижений пятилетия вижу в том, что нам удалось восстановить гармонию в этой чувствительной сфере. На полуострове, как и во всей нашей многонациональной стране, полностью соблюдаются права русских, украинцев, крымских татар, других народов.

Опыт мирного сосуществования народов, религий востребован во многих государствах. Крым таким опытом располагает. Мы можем и должны еще более активно содействовать консолидации людей, представляющих разные культуры.

Автор — председатель Совета Федерации

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