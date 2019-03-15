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Мединский призвал продвигать за рубежом российское кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Глава Минкультуры России Владимир Мединский назвал кинематограф «жесткой силой», с помощью которой нужно продвигать российские идеи за рубежом. Такое заявление министр сделал 15 марта на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

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«Не могу молчать еще об одном важном моменте. Показ нашего кино за рубежом — не только вопрос денег. Это продвижение наших ценностей, наших представлений о добре и зле. Это не мягкая сила, это жесткая сила. Продвижение нашего образа жизни», — цитирует его «Интерфакс».

Режиссер и основатель кинокомпании Art Pictures Studio Федор Бондарчук предложил на этом же заседании выделять 400 млн рублей в год на продвижение российских фильмов за рубежом и создать для этих целей отдельную компанию.

14 марта стало известно, что российскую военно-приключенческую драму «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина покажут в более чем 35 странах мира. Лента повествует о секретной операции российской спецслужбы, взявшей под контроль аэропорт Слатина в Косово в 1999 году. Премьера картины состоится 21 марта.

13 марта телеканал «360» сообщал, что российские кинотеатры согласились выделить особое место в своем расписании для отечественных работ. Пять самых значимых для культуры фильмов в год предложили показывать в самые рейтинговые периоды. Выбирать, какие именно фильмы покажут на льготных условиях, будет рабочая группа, в которую войдут Фонд кино, продюсеры, представители кинотеатров, дистрибуторы.

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