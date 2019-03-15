Мединский призвал продвигать за рубежом российское кино

Глава Минкультуры России Владимир Мединский назвал кинематограф «жесткой силой», с помощью которой нужно продвигать российские идеи за рубежом. Такое заявление министр сделал 15 марта на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

«Не могу молчать еще об одном важном моменте. Показ нашего кино за рубежом — не только вопрос денег. Это продвижение наших ценностей, наших представлений о добре и зле. Это не мягкая сила, это жесткая сила. Продвижение нашего образа жизни», — цитирует его «Интерфакс».

Режиссер и основатель кинокомпании Art Pictures Studio Федор Бондарчук предложил на этом же заседании выделять 400 млн рублей в год на продвижение российских фильмов за рубежом и создать для этих целей отдельную компанию.

14 марта стало известно, что российскую военно-приключенческую драму «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина покажут в более чем 35 странах мира. Лента повествует о секретной операции российской спецслужбы, взявшей под контроль аэропорт Слатина в Косово в 1999 году. Премьера картины состоится 21 марта.

13 марта телеканал «360» сообщал, что российские кинотеатры согласились выделить особое место в своем расписании для отечественных работ. Пять самых значимых для культуры фильмов в год предложили показывать в самые рейтинговые периоды. Выбирать, какие именно фильмы покажут на льготных условиях, будет рабочая группа, в которую войдут Фонд кино, продюсеры, представители кинотеатров, дистрибуторы.