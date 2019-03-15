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Бондарчук предложил создать компанию по продвижению российского кино за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Режиссер и основатель кинокомпании Art Pictures Studio Федор Бондарчук предложил выделять 400 млн рублей в год на продвижение российских фильмов за рубежом и создать для этих целей отдельную компанию. С такой инициативой он выступил 15 марта на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

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«На площадке Фонда кино мы предлагаем создать оператора, который будет координировать усилия по продвижению российского кино на международных рынках. Учредителями этого оператора могут стать медиахолдинги, например «Газпром медиа», — цитирует его «Интерфакс».

Бондарчук добавил, что учредителем также может стать «Национальная Медиа Группа» (НМГ), «Союзмультфильм» и другие компании.

14 марта стало известно, что российскую военно-приключенческую драму «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина покажут в более чем 35 странах мира. Лента повествует о секретной операции российской спецслужбы, взявшей под контроль аэропорт Слатина в Косово в 1999 году. Премьера картины состоится 21 марта.

13 марта телеканал «360» сообщал, что российские кинотеатры согласились выделить особое место в своем расписании для отечественных работ. Пять самых значимых для культуры фильмов в год предложили показывать в самые рейтинговые периоды. Выбирать, какие именно фильмы покажут на льготных условиях, будет рабочая группа, в которую войдут Фонд кино, продюсеры, представители кинотеатров, дистрибуторы.

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