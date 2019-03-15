Бондарчук предложил создать компанию по продвижению российского кино за рубежом

Режиссер и основатель кинокомпании Art Pictures Studio Федор Бондарчук предложил выделять 400 млн рублей в год на продвижение российских фильмов за рубежом и создать для этих целей отдельную компанию. С такой инициативой он выступил 15 марта на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

«На площадке Фонда кино мы предлагаем создать оператора, который будет координировать усилия по продвижению российского кино на международных рынках. Учредителями этого оператора могут стать медиахолдинги, например «Газпром медиа», — цитирует его «Интерфакс».

Бондарчук добавил, что учредителем также может стать «Национальная Медиа Группа» (НМГ), «Союзмультфильм» и другие компании.

14 марта стало известно, что российскую военно-приключенческую драму «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина покажут в более чем 35 странах мира. Лента повествует о секретной операции российской спецслужбы, взявшей под контроль аэропорт Слатина в Косово в 1999 году. Премьера картины состоится 21 марта.

13 марта телеканал «360» сообщал, что российские кинотеатры согласились выделить особое место в своем расписании для отечественных работ. Пять самых значимых для культуры фильмов в год предложили показывать в самые рейтинговые периоды. Выбирать, какие именно фильмы покажут на льготных условиях, будет рабочая группа, в которую войдут Фонд кино, продюсеры, представители кинотеатров, дистрибуторы.