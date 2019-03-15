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Росстандарт хочет избавить молоко от антибиотиков

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Незаменимы в борьбе с микробами, но лишние в продуктах.

В РФ разрабатывают ГОСТ, который избавит молоко от антибиотиков.

Вещества планируют находить с помощью новых экспресс-методов. Существующие нормы допускают наличие в молоке 72 препаратов.

По словам экспертов, употребляя продукцию, в которой содержатся антибиотики, человек привыкает к ним. И если эти лекарства потребуются ему в период болезни, то могут не сработать.

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