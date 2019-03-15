Трамп отреагировал на резолюцию конгресса по его решению о режиме ЧП

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение обеих палат конгресса страны одобрить резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома сначала лаконично написал: «Вето!» Позднее он оставил развернутый комментарий и заявил, что ему не терпится наложить вето на резолюцию, которую продвигают демократы.

Также Трамп отметил, что подобные меры откроют не только границы страны, но и станут причиной роста преступности, контрабанды и наркотиков, которые хлынут в США. Кроме того, президент поблагодарил тех республиканцев, которые проголосовали против документа.

14 марта сенат конгресса Соединенных Штатов проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом страны Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Всего за принятие документа выступили 59 политиков, против проголосовали 41 человек.

14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Документ подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.

Глава государства пошел на компромисс с конгрессменами. Он согласился подписать закон о бюджете, но решил получить дополнительное финансирование для сооружения стены, введя режим чрезвычайного положения в пограничных районах. 27 февраля палата представителей США одобрила блокировку режима ЧП.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет из-за разногласий о строительстве стены. В результате без финансирования остались девять министерств, в том числе Госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, торговли, транспорта, финансов, внутренних дел и др. Это повлияло на работу более 800 тыс. сотрудников, из них 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Приостановка работы правительства стала самой длительной в истории страны и обошлась Вашингтону и его пригородам в $1,6 млрд.