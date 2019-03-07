Режиссер скандального фильма о Майкле Джексоне вознамерился снять продолжение

Режиссер документального фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне, в котором описываются случаи якобы развращения певцом малолетних, собирается снять продолжение. Об этом 6 марта сообщает Daily Mirror.

По словам Дэна Рида, он готов продолжить съемки, если еще двое «жертв» певца Гэвин Арвизо и Джордан Чендлер согласятся публично выступить со своими заявлениями. Однако, по данным издания, второму за молчание заплатили миллионы долларов.

«Покидая Неверленд» основывается на показаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. Они называют себя пострадавшими от действий музыканта и обвиняют его в педофилии.

28 января семья Майкла Джексона назвала озвученные в фильме обвинения публичным линчеванием и попыткой нажиться на покойном певце, напомнив, что его невиновность была доказана, а иски Робсона и Сейфчака суд отклонил в 2017 году.

22 февраля семья Джексона предъявила иск на $100 млн американскому телеканалу HBO за решение показать документальный фильм «Покидая Неверленд».

3 марта радио Би-би-си объявило бойкот песням Майкла Джексона, сняв их с эфира. Позже это сделали и три канадские радиостанции.

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, гостившему на его ранчо «Неверленд». Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн.

Позже суд оправдал его по другому аналогичному эпизоду.