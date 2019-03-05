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Майкл Джексон называл фиктивными свои отношения с женщинами

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Герой документального фильма о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» Джеймс Сейфчак рассказал, что певец называл свои отношения с женщинами фиктивными, так как они нужны были только «для отвода глаз». Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Daily Mail.

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«Я помню, как Майкл говорил, что ему понадобятся эти публичные отношения с женщинами, чтобы люди ничего не подумали. Он сказал, что однажды ему придется жениться, но это ничего не значит», — рассказал Сейфчак.

По его словам, после первых обвинений в сексуальном насилии, в 1994 году, Джексон был вынужден жениться на певице Лизе Мари Пресли (певица и единственная дочь музыканта Элвиса Пресли), отношения с которой тоже были «для публики».

3 марта сообщалось, что радиостанция Би-би-си Radio 2 незаметно убрала все песни Майкла Джексона из эфира перед выходом документального фильма о сексуальных домогательствах певца к детям.

В 1993 году Джексон был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, гостившему на его ранчо «Неверленд». Исполнитель отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн. Позже суд оправдал его по другому аналогичному эпизоду.

В документальном фильме «Покидая «Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, называющие себя жертвами Джексона, вновь обвиняют его в педофилии.

28 января семья Джексона назвала озвученные в фильме обвинения публичным линчеванием и попыткой нажиться на имени артиста, напомнив, что невиновность певца была доказана, а иски «жертв» суд отклонил в 2017 году.

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