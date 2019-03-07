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Совет Европы посчитал прогресс в области прав женщин неоднозначным

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Allison Dinner
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Несмотря на все прошлые достижения, прогресс в области прав женщин неоднозначен, заявила комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуня Миятович. Ее послание в преддверии Международного женского дня в четверг, 7 марта, было опубликовано на сайте СЕ.

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«Права женщин — это права людей, и гендерное равенство — это фундаментальная ценность наших обществ, закрепленная в соглашениях по правам человека. Тем не менее прогресс в этой области неоднозначен», — сказала Миятович, подчеркнув, что за гендерное равенство необходимо бороться.

По ее словам, многие страны достигли больших успехов, которые позволили женщинам принимать самостоятельные решения по поводу своего тела, здоровья и по вопросу рождения ребенка. Обязанность государств заключается в том, чтобы обеспечить доступ к безопасной, недорогой и высококачественной медицине и услугам, касающимся репродуктивного здоровья.

Однако в некоторых странах по-прежнему существуют серьезные ограничения по доступу к медицинским услугам. Кроме того, женщины сталкиваются с насилием и дискриминацией, заявила комиссар.

«Призываю правительства поддерживать права женщин на самоопределение в отношении их сексуального и репродуктивного здоровья и обеспечить им беспрепятственный доступ к медицинским учреждениям, товарам, услугам и информации», — заключила Миятович.

Международный женский день появился в 1910 году по инициативе немецкой активистки и борца за права женщин Клары Цеткин. Впервые он был проведен 19 марта 1911 года в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии, Голландии. Отмечать праздник 8 Марта начали лишь с 1914 года.

В России Международный женский день является одним из самых популярных праздников. Согласно опросам, 8 Марта отмечают 88% россиян.

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