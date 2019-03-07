Медведев поручил разработать стратегию в области искусственного интеллекта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам подготовить национальную стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ). Сообщение об этом появилось 7 марта на сайте правительства.

«Минкомсвязи, Минобрнауки и Минэкономразвития России обеспечить разработку национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Срок — до 27 мая 2019 года», — указано в списке поручений.

20 февраля президент России Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному cобранию призвал создать в стране продвинутую научную инфраструктуру в области искусственного интеллекта.

5 марта Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта компаниями.