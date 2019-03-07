Прямой эфир

Медведев поручил разработать стратегию в области искусственного интеллекта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам подготовить национальную стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ). Сообщение об этом появилось 7 марта на сайте правительства.

«Минкомсвязи, Минобрнауки и Минэкономразвития России обеспечить разработку национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Срок — до 27 мая 2019 года», — указано в списке поручений.

20 февраля президент России Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному cобранию призвал создать в стране продвинутую научную инфраструктуру в области искусственного интеллекта.

5 марта Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта компаниями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЮНЕСКО применит искусственный интеллект для восстановления памятников Алеппо
Греф заявил о потере Сбербанком миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017