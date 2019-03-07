Территорию вокруг озер с лотосами благоустроят в Амурской области

В селе Ивановка, где находятся озера с лотосами, реализуют проект благоустройства. Возле знаменитых водоемов появится парковая зона.

Стоимость проекта оценивается в 1,8 млн рублей, сообщает правительство Амурской области. Зону отдыха будут благоустраивать за счет бюджетов села, региона и государства. Также ожидаются инвестиции от частных партнеров, пишет «Амурская служба новостей».

Ранее сообщалось, что озера лотосов попали в Книгу рекордов России. Водоем оказался самым северным в стране с искусственными посадками лотоса. С 2011 года в озере произрастают лотосы Комарова. Они были высажены искусственно детской организацией ОЙКОС.