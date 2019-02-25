Подснежники расцвели во Владивостоке из-за потепления

Верба и подснежники начали цвести во Владивостоке. По данным синоптиков, февральская погода в городе соответствует середине марта.

Плюсовые температуры во Владивостоке установились в середине февраля. В результате первые цветы начали появляться в разных районах города. Синоптики считают, что зимних морозов в городе больше не будет, температурный фон марта останется высоким. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В Ботаническом саду-институте ДВО РАН объясняют, что подснежники могут появляться в конце февраля, однако обычно их нужно искать под толщей снега.

Ранее сообщалось, что за февраль во Владивостоке было зафиксировано три температурных рекорда. 24 февраля воздух прогрелся до 10–12 градусов. Прошлый рекорд для этой даты был на 3,6 градуса ниже, его зафиксировали в 1953 году.