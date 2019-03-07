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Одуванчики зацвели не по сезону в Сахалинской области

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Жители Южно-Сахалинска сообщают о раннем цветении одуванчиков. Цветы появились на обочинах дорог.

Одуванчики начали цвести из-за сочетания аномально теплой и солнечной погоды с подогревом от теплотрассы. Растения появились на улице Сахалинской. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Похожее явление наблюдалось на юге Сахалина два года назад. Тогда одуванчики зацвели в середине марта, одновременно появились почки на вербах.

Ранее сообщалось, что в торговые сети из теплиц Московской области привезут более 3 млн цветов к Международному женскому дню. В основном это будут розы и тюльпаны с пяти предприятий.

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