Активисты Южно-Сахалинска организовали цветочный флешмоб

В Южно-Сахалинске в преддверии Международного женского дня мужчины устроили цветочный флешмоб «Вам, любимые». Его поддержала общественная организация «Наш Сахалин».

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, педагогов, директоров школ и сотрудников системы образования с утра встречали яркими тюльпанами. Таким образом, активисты решили поддержать флешмоб, который инициировал врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Владивостока 8 марта женщинам-туристам будут дарить цветы. Волонтеры планируют встречать пассажиров, прибывающих в столицу Приморья внутренними и международными рейсами.