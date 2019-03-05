Прямой эфир

Активисты Южно-Сахалинска организовали цветочный флешмоб

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске в преддверии Международного женского дня мужчины устроили цветочный флешмоб «Вам, любимые». Его поддержала общественная организация «Наш Сахалин».

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, педагогов, директоров школ и сотрудников системы образования с утра встречали яркими тюльпанами. Таким образом, активисты решили поддержать флешмоб, который инициировал врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Владивостока 8 марта женщинам-туристам будут дарить цветы. Волонтеры планируют встречать пассажиров, прибывающих в столицу Приморья внутренними и международными рейсами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне стали покупать меньше цветов и ювелирных изделий накануне 8 Марта
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017