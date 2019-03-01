Туристкам в аэропорту Владивостока подарят цветы 8 марта

В аэропорту Владивостока пройдет акция, приуроченная к Международному женскому дню. 8 марта всем женщинам-туристам будут дарить цветы.

Волонтеры будут встречать пассажиров, которые прибывают во Владивосток международными и внутренними рейсами. Всем женщинам будут вручать тюльпан и фирменную открытку с надписью «Приморье с любовью». Акция продлится весь день, для иностранцев подготовят буклеты с информацией о Международном женском дне и основных туристических объектах Приморья. Тексты будут подготовлены на нескольких языках. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Организаторы рассчитывают, что акция поддержит романтическое направление туризма во Владивостоке. Ранее аэропорт Владивостока признали одним из самых романтичных в мире. Рейтинг определялся по длительности стоянки автомобиля в так называемой зоне Kiss & Fly. В топ-3, кроме дальневосточной столицы, вошли аэропорты Домодедово и Внуково, а также аэропорт в Самаре.