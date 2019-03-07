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Два человека погибли при взрыве газа на Алтае

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Фото: vk.com/Инцидент Барнаул
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В результате возгорания и последовавшего взрыва в жилом доме в поселке Малиновский Завьяловского района Алтайского края есть жертвы и пострадавшие, сообщает 7 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

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«В Завьяловском районе, в двухэтажном кирпичном частном жилом доме в населенном пункте Малиновский, произошел пожар, сопровождавшийся хлопком, который унес жизни двух человек. Еще двое получили травмы», — рассказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 9:00 по местному времени (5:00 мск). Спустя полчаса прибывшие на место инцидента специалисты смогли локализовать возгорание, а вскоре и ликвидировать его.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших и пострадавших и уточнил, что в результате пожара в здании взорвался газ.

14 января в городе Шахты Ростовской области в девятиэтажном доме № 16 на улице Хабарова произошел взрыв бытового газа. Обрушились два верхних яруса одного из подъездов. Эпицентр находился на девятом этаже дома.

Спустя два дня на месте трагедии была завершена поисково-спасательная операция. Под завалами было найдено тело последнего, пятого погибшего. Живыми из-под обломков удалось извлечь семерых человек. Власти признали пострадавшими 93 человека.

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