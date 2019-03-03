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Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Якутии

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Фото: 14.mchs.gov.ru
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Два человека, в том числе маленький ребенок, погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в якутском селе Намцы, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Как уточняет «Интерфакс», о возгорании стало известно рано утром 3 марта. Дом полностью выгорел, площадь пожара составила 64 кв. м.

По словам собеседника агентства из экстренных служб, погиб ребенок 2013 года рождения и женщина 1979 года рождения, еще один маленький ребенок доставлен в реанимацию.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Вечером 1 марта пожар вспыхнул в высокогорном и труднодоступном селе Тисси-Ахитли. Из-за сильного ветра огонь распространился на 2,5 тыс. кв.м. После возгорания около 300 местных жителей были эвакуированы. В 1:35 мск пожар был полностью ликвидирован.

Огонь охватил около 30 домов и хозяйственных построек, большинство из которых полностью сгорели. Спасатели открыли пункт временного размещения для жителей села, чьи дома пострадали от огня.

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