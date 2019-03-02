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Пожар в селе Дагестана полностью потушен

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Пожар в дагестанском селе Тисси-Ахитли, охвативший около 30 домов, ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как уточняет ТАСС, с огнем удалось справиться в 01:35 мск. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. По данным собеседника агентства, в результате произошедшего никто не пострадал.

Пожар вспыхнул в высокогорном и труднодоступном селе Тисси-Ахитли в пятницу поздно вечером. В населенном пункте проживают около 300 человек, во время пожара жители были эвакуированы.

По предварительной информации, огонь охватил около 30 домов и хозяйственных построек, большинство из которых полностью сгорели. Спасатели открыли пункт временного размещения для жителей села, чьи дома пострадали от огня.

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