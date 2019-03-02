Пожар произошел в жилой многоэтажке на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы в многоэтажном доме по адресу Перерва, 14 горит квартира. Никто не пострадал, но есть угроза распространения пожара, сообщили в МЧС России.

Сообщение о ЧП в помещении на восьмом этаже поступило утром в субботу, 2 марта. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов рядом расположенных квартир. В настоящей момент они пытаются предотвратить распространение пожара на вышерасположенный этаж, сообщает РЕН ТВ.

Накануне пожар произошел в административном здании рядом с Савеловским вокзалом в Москве. Инцидент произошел на территории бизнес-парка «Станколит». Никто не пострадал.