Прямой эфир

Пожар произошел в жилой многоэтажке на юго-востоке Москвы

0
Фото: скриншот видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юго-востоке Москвы в многоэтажном доме по адресу Перерва, 14 горит квартира. Никто не пострадал, но есть угроза распространения пожара, сообщили в МЧС России.

Сообщение о ЧП в помещении на восьмом этаже поступило утром в субботу, 2 марта. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов рядом расположенных квартир. В настоящей момент они пытаются предотвратить распространение пожара на вышерасположенный этаж, сообщает РЕН ТВ.

Накануне пожар произошел в административном здании рядом с Савеловским вокзалом в Москве. Инцидент произошел на территории бизнес-парка «Станколит». Никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа возможная причина пожара в селе Дагестана
Пожар в резервуаре с мазутом произошел в Барнауле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017