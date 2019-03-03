Ресторан загорелся во Владивостоке

Человек пострадал в результате пожара в одном из популярных заведений Владивостока.

По данным телеканала РЕН ТВ, возгорание произошло в ресторане на улице Никифорова. Огонь распространился на 400 кв. м.

В главке МЧС России по Приморскому краю уточнили, что пожар был полностью потушен в течение часа. Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

Вечером 1 марта пожар вспыхнул в высокогорном и труднодоступном селе Тисси-Ахитли. Из-за сильного ветра огонь распространился на 2,5 тыс. кв. м. После возгорания около 300 местных жителей были эвакуированы. В 1:35 мск пожар был полностью ликвидирован.

По предварительной информации, огонь охватил около 30 домов и хозяйственных построек, большинство из которых полностью сгорели. Спасатели открыли пункт временного размещения для жителей села, чьи дома пострадали от огня.