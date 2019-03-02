Названа возможная причина пожара в селе Дагестана

Вылетевшая из печи искра могла стать причиной крупного пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли, который охватил около 30 частных домов, заявил глава Цумадинского района республики Анваргаджи Вечедов.

Он отметил, что район, где произошло ЧП, находится в труднодоступном районе, а специфика расположения жилых и хозяйственных зданий лишь способствовала распространению огня. Точную причину случившегося установят специалисты, которые с рассветом начнут работу в селе.

«Подъезд (к месту пожара – ред.) был очень тяжелый, потому что дома расположены террасно — внизу сеновал, сарай, вверху дом. Но все-так они локализовали, спасли село» — цитирует Вечедова телеканал РЕН ТВ.

Пожар вспыхнул в высокогорном селе Тисси-Ахитли поздно вечером 1 марта, охватив около 30 домов и хозпостроек. В течение нескольких часов огонь был ликвидирован. В населенном пункте проживают около 300 человек. Все они были эвакуированы, никто не пострадал.

В субботу, 2 марта, на место ЧП приедет руководство Дагестана. Кроме того, в республике начат сбор гуманитарной помощи погорельцам. По последним данным, жителям села удалось отстоять не менее 73 домовладений.