РФ и Сирия призвали ООН решить проблему лагеря «Эр-Рукбан»

Власти России и Сирии обратились к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой решить проблему сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан» и указать США на недопустимость существования в мире таких мест. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственные координационные штабы Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.

В экстренном заявлении двух стран подчеркивается, что проблема с сирийским лагерем длится долгие годы и уносит тысячи жизней.

«Обращаемся к Организации Объединенных Наций с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней, проявить принципиальность и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю «Эр-Рукбан», — говорится в тексте.

6 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что РФ будет добиваться вывода беженцев из лагеря. Москва и Дамаск заявили, что «Рукбан» необходимо ликвидировать, для того чтобы «прекратить страдания» находящихся там не по своей воле сирийцев. Россия и САР также обвинили США в срыве операции по вывозу оттуда беженцев.

2 марта сообщалось, что США отказались пропустить сирийские транспортные колонны в зону Эт-Танф, направленные за беженцами из «Рукбана».

Лагерь «Рукбан», или «Эр-Рукбан», расположен на юге Сирии в подконтрольной США зоне Эт-Танф. В нем могут находиться около 40 тыс. человек. Большинство жителей стремятся покинуть регион в связи с плохими условиями проживания.