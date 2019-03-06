В США прокомментировали ситуацию с передвижением беженцев в лагере «Рукбан»

Соединенные Штаты и коалиция во главе с ними не препятствуют свободе перемещений жителей в лагере беженцев «Рукбан» в Сирии, сообщил в среду, 6 марта, в интервью «РИА Новости» представитель коалиции полковник Шон Райан.

Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что РФ будет добиваться вывода беженцев из лагеря. Москва и Дамаск заявили, что «Рукбан» необходимо ликвидировать, для того чтобы «прекратить страдания» находящихся там не по своей воле сирийцев. Россия и САР также обвинили США в срыве операции по вывозу оттуда беженцев.

2 марта сообщалось, что США отказались пропустить сирийские транспортные колонны в зону Эт-Танф, направленные за беженцами из «Рукбана».

Лагерь «Рукбан», или «Эр-Рукбан», расположен на юге Сирии в подконтрольной США зоне Эт-Танф. В нем могут находиться около 40 тыс. человек. Большинство жителей стремятся покинуть регион в связи с плохими условиями проживания.