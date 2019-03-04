Иордания разрешила местным авиакомпаниям летать через Сирию

Управление гражданской авиации Иордании разрешило авиакомпаниям страны использовать воздушное пространство Сирии. Об этом в понедельник, 4 марта, пишет «РИА Новости».

«Управление оценивало недавно все угрозы авиации и получило положительные указания на стабильную ситуацию в регионах, над которыми могут осуществляться авиарейсы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иорданская делегация в конце января посетила Сирию для оценки безопасности воздушного пространства и возможности возобновления полетов местных авиакомпаний в страну.

В управлении добавили, что помощь экипажам будут оказывать иорданские диспетчеры, так как воздушное пространство Сирии в настоящее время не покрывается сирийскими радарами.

Иорданские авиалинии не летали через Сирию шесть лет. Глава Управления гражданской авиации Иордании Мухаммад аль-Караан в 2013 году заявил, что местные авиакомпании изменили маршруты полетов и облетают Сирию для обеспечения безопасности пассажиров. В результате этого шага маршруты ряда рейсов увеличились, что повлекло за собой рост расходов авиакомпаний и цен на билеты.