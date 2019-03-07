«Манчестер Юнайтед» обыграл ПСЖ и вышел в 1/4 Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» благодаря пенальти на последних секундах матча выбил французский «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов.
Ответная встреча 1/8 финала турнира проходила в Париже и завершилась со счетом 3:1 в пользу англичан.
Дублем в составе МЮ отличился Ромелу Лукаку. За ПСЖ забил Хуан Бернат (12), пишет 7 марта ТАСС.
На 90-й минуте встречи главный арбитр Дамир Скомина после просмотра видеоповтора спорного момента в штрафной ПСЖ назначил пенальти в ворота французской команды. Его реализовал Маркус Рэшфорд.
В первом матче (12 февраля) ПСЖ обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Таким образом по сумме встреч благодаря правилу выездного гола в следующий раунд проходит МЮ.
GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO #MUFC— United Brasil (@UnitedBrasil_) 6 марта 2019 г.
⚽️ Marcus Rashford#PSGMUN 1-3
pic.twitter.com/6DoBVnO9LC
Английский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14, когда обыграл в 1/8 финала греческий «Олимпиакос».
6 марта сообщалось, что мадридский «Реал» проиграл «Аяксу» и вылетел из Лиги чемпионов.