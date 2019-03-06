«Реал» проиграл «Аяксу» и вылетел из Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» уступил во втором мачте 1/8 финала голландскому «Аяксу» и вылетел из турнира.

Встреча проходила в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Единственный мяч за «Реал» забил Марко Асенсио (70-я минута).

В составе «Аякса» отличились Хаким Зиех (7), Давид Нерес (18), Душан Тадич (62) и Лассе Шоне (72).

В первом матче 1/8 «Реал» обыграл голландцев со счетом 2:1, пишет ТАСС.

24 января был составлен рейтинг самых успешных футбольных клубов. Первое место досталось «Реалу».