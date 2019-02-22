УЕФА подтвердила заявку Санкт-Петербурга на финал Лиги Чемпионов

Два города — Санкт-Петербург и Мюнхен — стали официальными претендентами на проведение финального матча футбольной Лиги чемпионов сезона 2020–2021 годов. Сообщение об этом появилось 22 февраля на сайте УЕФА.

Организация также объявила города, в которых в 2021 году могут пройти финалы Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Так, за право принять решающий матч Лиги Европы поборются испанская Севилья и грузинский Тбилиси.

Матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы может состояться в белорусском Минске, финском Хельсинки, украинском Харькове или североирландском Белфасте.

О том, что Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, стало известно 15 февраля. Как отмечает «Газета.ру», решение о месте проведения финала будет принято на заседании исполкома УЕФА.