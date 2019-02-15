РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Об этом 15 февраля сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

По словам Алаева, у заявки РФС высокие шансы на победу. Он добавил, что УЕФА, возможно, совершит инспекционный визит в Санкт-Петербург в апреле.

«Убежден, что в случае победы нашей заявки мы сможем провести великолепный с точки зрения организации финал самого престижного европейского клубного турнира», — цитирует гендиректора агентство «РИА Новости».

Решение о месте прохождения финальной игры будет принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 29 мая 2019 года. Российский стадион будет конкурировать с домашней ареной мюнхенской «Баварии».

На стадионе «Санкт-Петербург» уже проходили матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, в том числе один из полуфиналов и игра за третье место. Вместимость арены составляет около 60 тыс. человек.

29 января УЕФА запустил сайт для регистрации желающих подать заявки на билеты на матчи Евро-2020. Старт продаж намечен на 12 июня 2019 года.