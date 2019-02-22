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«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В швейцарском Ньоне 22 февраля прошла жеребьевка команд 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Соперником российского футбольного клуба «Краснодар» стала испанская «Валенсия». Санкт-Петербургскому «Зениту» выпало играть с испанским «Вильярреалом» сообщает ТАСС.

В других шести парах 1/8 финала Лиги Европы сыграют: «Челси» (Англия) — «Динамо Киев» (Украина), «Айнтрахт» (Германия) — «Интер» (Италия), «Динамо Загреб» (Хорватия) — «Бенфика» (Португалия), «Наполи» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания) — «Славия» (Чехия), «Арсенал» (Англия) — «Ренн» (Франция).

Матчи этапа Лиги Европы состоятся 7 и 14 марта.

«Зенит» смог пробиться в 1/8 финала турнира 21 февраля благодаря победе со счетом 3:1 над турецким «Фенербахче». «Краснодар» в этот же день сыграл 1:1 с немецкий «Байером», но благодаря нулевой ничье в домашнем матче смог по правилам турнира пройти дальше.

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