«Краснодар» выбил немецкий «Байер» из Лиги Европы
«Краснодар» на выезде сыграл вничью с ливеркузенским «Байером» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Матч проходил 21 февраля и завершился со счетом 1:1.
Команды обменялись голами в концовке встречи. На 85-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов вывел «Краснодар» вперед, точно пробив штрафной.
Через три минуты «Байер» забил ответный гол. Отличился Чарльз Арангис.
Первая встреча в «Краснодаре» завершилась со счетом 0:0.
Немецкая команда поздравила россиян с успехом.
«Поздравляем, «Краснодар». Это футбол. Удачи в дальнейшем в Лиге Европы»,–– цитирует «Спорт Экспресс» пресс-службу «Байера».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу.
Ранее 21 февраля в 1/8 турнира также пробился петербургский «Зенит», который обыграл «Фенербахче» со счетом 3:1.