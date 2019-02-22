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«Краснодар» выбил немецкий «Байер» из Лиги Европы

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Фото: TASS/DPA/Marius Becker
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«Краснодар» на выезде сыграл вничью с ливеркузенским «Байером» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Матч проходил 21 февраля и завершился со счетом 1:1.

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Команды обменялись голами в концовке встречи. На 85-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов вывел «Краснодар» вперед, точно пробив штрафной.
Через три минуты «Байер» забил ответный гол. Отличился Чарльз Арангис.

Первая встреча в «Краснодаре» завершилась со счетом 0:0.

Немецкая команда поздравила россиян с успехом.

«Поздравляем, «Краснодар». Это футбол. Удачи в дальнейшем в Лиге Европы»,–– цитирует «Спорт Экспресс» пресс-службу «Байера».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу.

Ранее 21 февраля в 1/8 турнира также пробился петербургский «Зенит», который обыграл «Фенербахче» со счетом 3:1.

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