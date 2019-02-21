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«Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Футболисты петербургского «Зенита» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграли турецкий «Фенербахче» со счетом 3:1 и вышли в следующий раунд турнира.

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Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей голы на свой счет записали Магомед Оздоев (4-я минута) и Сердар Азмун, оформивший дубль на 37-й и 76-й минутах.

За турецкую команду единственный гол на 43 минуте забил Мехмет Топал.

В первом матче в Стамбуле «Фенербахче» обыграл «Зенит» со счетом 1:0, пишет ТАСС.

Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 22 февраля в швейцарском Ньоне.

Также 21 февраля за выход в 1/8 ЛЕ поборется российский «Краснодар», который сыграет на выезде с немецким «Байером».

Встреча начнется в Леверкузене в 23:00 мск. Первый матч завершился вничью.

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