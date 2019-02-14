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Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Байером» в Лиге Европы

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с немецким «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 0:0. На матче присутствовало 34 827 зрителей.

Данный показатель стал рекордом посещаемости матчей «Краснодара». Ответный матч пройдет 21 февраля в Леверкузене.

Полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву не разрешили полностью посмотреть матч своей команды по телевизору в СИЗО. 

Вторая половина встречи началась после 22:00 мск, когда, согласно правилам внутреннего распорядка, у заключенных отбой.

Петербургский «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы 12 февраля уступил со счетом 1:0 турецкому «Фенербахче». 

На 44-й минуте встречи при счете 0:1 футболист «Зенита» Роберт Мак не реализовал пенальти. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча заявил, что 11-метровый должен был исполнять Дзюба.

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