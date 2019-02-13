Дзюба объяснил отказ бить пенальти в Лиге Европы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил отказ бить пенальти в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1).

30-летний футболист сборной России, согласно договоренности, является штатным пенальтистом команды.

Однако на 44-й минуте встречи с «Фенербахче» при счете 0:1 бить 11-метровый отправился другой футболист «Зенита» — Роберт Мак. В итоге словак не реализовал пенальти.

«У нас был диалог с Маком перед пенальти. Но это останется внутри команды. Мак почувствовал уверенность и пошел бить. Промахиваются даже великие футболисты. Это футбол, такое бывает. Разберемся», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча заявил, что 11-метровый должен был исполнять Дзюба.

«До матча решили, что пенальти будет бить Дзюба. В команде есть люди, которые могут его заменить, если он по какой-то причине не готов пробить. Роберт взял на себя эту ответственность, но, к сожалению, не забил», — сказал Семак.

Таким образом, единственный гол в матче в Стамбуле на 21-й минуте забил Ислам Слимани. Отвeтная игра пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.