УЕФА открыл дело после матча «Фенербахче» и «Зенита» в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело после матча Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и петербургским «Зенитом».

Обвинения УЕФА вызваны неподобающим поведением болельщиков, передает RT. Отмечается, что фанаты «Фенербахче» блокировали лестничные проходы, а болельщики «Зенита» использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметы. Решение по эпизодам будет принято на заседании комитета по этике, контролю и дисциплине УЕФА 28 февраля.

Между тем генеральное консульство России в Стамбуле проверяет информацию о нападении фанатов «Фенербахче» на болельщиков «Зенита». Сообщалось, что турецкие фанаты с ножами и арматурой напали на автобус с российскими болельщиками. Также они пытались найти россиян в барах.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы прошел 12 февраля и завершился со счетом 1:0 в пользу «Фенербахче». Ответная игра пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. На 44-й минуте встречи при счете 0:1 футболист «Зенита» Роберт Мак не реализовал пенальти. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча заявил, что 11-метровый должен был исполнять Дзюба.