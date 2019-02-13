Защитник «Зенита» Маммана пропустит больше двух недель из-за травмы

Защитник петербургского «Зенита» Эммануэль Маммана пропустит от двух до трех недель из-за травмы, которую получил на тренировке перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче». Об этом сообщается на сайте российской команды.

Как пишет сайт kp.ru, игрок 12 февраля прошел медицинское обследование, по итогам которого специалисты определили, что срок восстановления займет от двух до трех недель.

Маммана продолжит тренироваться по индивидуальной программе в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России, но не примет участие в ответном матче с «Фенербахче» 21 февраля. Россиянам необходимо обыграть турецкий клуб с разницей в два мяча, чтобы остаться в розыгрыше Лиги Европы. В гостях «Зенит» уступил «Фенербахче» 0:1, а Роберт Мак упустил возможность сравнять счет, не забив пенальти.

За «Зенит» Маммана выступает с июля 2017 года, в составе питерцев футболист провел 34 матча.