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Генконсульство РФ в Стамбуле проверит сообщения о нападении на фанатов «Зенита»

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Фото: TAСС/Zuma/Depo Photos
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Генеральное консульство России в турецком Стамбуле проверит информацию о нападении футбольных фанатов «Фенербахче» на болельщиков петербургского «Зенита» перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы. Об этом пишет «Чемпионат».

«На данный момент обращений за помощью от болельщиков «Зенита» у нас не было. Сейчас мы пытаемся получить информацию по вопросу о нападении и проверить ее достоверность», — приводит RT слова представителя ведомства.

Как пишет НСН, болельщики «Фенербахче» с ножами и арматурой напали на автобус с российскими болельщиками и попытались проникнуть в салон, однако водитель успел заблокировать двери. Уточняется, что злоумышленники разбили стекла, из-за чего двое фанатов «Зенита» получили порезы.

По данным телеканала «Звезда», турецкие фанаты пытались найти российских болельщиков в барах.

Матч между двумя командами прошел 12 февраля. «Зенит» уступил турецкому клубу со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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