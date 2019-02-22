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Александра Дюкова избрали президентом Российского футбольного союза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Александра Дюкова избрали президентом Российского футбольного союза (РФС) в ходе внеочередной конференции организации в Москве в пятницу, 22 февраля.

Его кандидатуру выдвинули 63 организации, которые являются членами РФС, он был единственным кандидатом на должность. Решение было принято единогласно. Дюков избран президентом на четырехлетний срок, передает «РИА Новости».

16 января стало известно, что Александр Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС. Прежде эту должность занимал Виталий Мутко, который ушел с поста 19 декабря 2018 года. Исполняющим обязанности президента организации был назначен руководитель Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Дюков является председателем правления и генеральным директором компании «Газпром нефть». С марта 2018 года он занимал должность президента петербургского «Зенита», а с мая прошлого года стал председателем совета директоров клуба.

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