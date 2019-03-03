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«Барселона» победила «Реал» в чемпионате Испании по футболу

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Футболисты «Барселоны» обыграли «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

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Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил хорват Иван Ракитич. В первом круге первенства каталонцы разгромили «Реал» — 5:1.

«Реал» не может обыграть «Барселону» в национальном турнире почти три года. Последний раз королевский клуб одерживал победу 2 апреля 2016 года (2:1), передает  «Газета.ру».

28 февраля «Барселона» также в гостях переиграла «Реал» со счетом 3:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Победа позволила каталонцам выйти в финал турнира шестой раз подряд.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 60 очков после 26 встреч. Вторым идет мадридский «Атлетико» — 50 баллов. «Реал» занимает третью строчку (48).

15 февраля «Барселона» продлила контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде. Новое соглашение рассчитано до конца сезона–2019/20 — с возможностью продления еще на сезон.

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