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«Барселона» продлила соглашение с Вальверде

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Фото: REUTERS/Albert Gea
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Каталонский футбольный клуб «Барселона» продлил контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение рассчитано на два года — до конца сезона-2019/20 — с возможностью продления еще на сезон. Его подписание пройдет 15 февраля на клубном стадионе «Камп Ноу». Срок предыдущего договора 55-летнего специалиста с «Барселоной» истекал в конце июня 2019 года, пишет «Спорт-Экспресс».

Эрнесто Вальверде возглавляет клуб с мая 2017 года, перейдя туда из «Атлетико». Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Также под его руководством сине-гранатовые дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где проиграли «Роме» по сумме двух матчей, пишет «Газета.ру».

В нынешнем сезона «Барселона» является лидером в Примере, заработав 51 очко в 23 матчах и на шесть баллов опережая мадридский «Реал» — ближайшего преследователя. Кроме того, «сине-гранатовые» продолжают бороться в Лиге чемпионов, где вскоре ей предстоит встретиться с французским «Лионом» в 1/8 финала.

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