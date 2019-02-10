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Фанаты «Атлетико» закидали вратаря крысами за переход в «Реал»

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Фанаты «Атлетико» закидали вратаря «Реала» Тибо Куртуа плюшевыми крысами. Также они подняли над трибунами баннер «Тибо — крыса». Таким образом болельщики отомстили футболисту, ранее игравшему за «Атлетико», за переход в команду соперников.

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Ранее поклонники «Атлетико» стерли имя Куртуа с памятной плиты рядом с домашним стадионом команды. Когда надпись восстановили, они заклеили ее красным скотчем и положили туда нескольких игрушечных крыс, сообщает испанское издание AS.

В августе британский «Челси» оштрафовал Куртуа на £200 тыс. (более 16,4 млн рублей) за пропуски тренировок. СМИ сообщили, что футболист отказался ходить на тренировки, чтобы вынудить руководство команды продать его «Реалу».

Куртуа изначально играл в «Челси». В 2011 году перешел на правах аренды в «Атлетико» и играл за эту команду три года. В 2014 году голкипер вернулся в Лондон. В составе «Челси» Куртуа провел 126 игр, пропустив 121 мяч. В августе 2018 года он заключил шестилетний контракт с «Реалом».

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