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Футболист Терри показал технику жонглирования испеченным блином

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Фото: instagram.com/John Terry (@johnterry.26)
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Экс-капитан сборной Англии по футболу, экс-игрок лондонского «Челси» Джон Терри продемонстрировал болельщикам процесс приготовления блинов. Запись спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram, пишет «Спорт-Экспресс».

На кадрах видно, как Терри ловко подбрасывает блин и сразу ловит его ногой, а потом снова бросает на сковороду, обращаясь с блюдом как с футбольным мячом, пишет «Газета.ру».

«Счастливого Блинного дня!» — говорится в подписи к видео

Центральный защитник ФК «Челси» «Астон Вилла», пятикратный чемпион Англии и лучший защитник Лиги чемпионов в сезонах-2004/05 и 2007/08 Джон Терри завершил профессиональную карьеру в октябре 2018 года.

Как уточняет телеканал «360», Блинный день англичане отмечают за 47 дней до Пасхи, в этот праздник принято печь тонкие аккуратные блины и ходить на богослужение. Также в этот день по традиции проводятся забеги со сковородками, в ходе которых важно подбросить и перевернуть блин в воздухе минимум дважды без помощи рук.

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