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Россияне смогут заказать артистов и костюмы на Масленицу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В преддверии Масленицы, которая выпала в этом году на 4–10 марта, на сервисе онлайн-объявлений «Юла» появилось множество предложений, связанных с этим праздником. Заказать онлайн можно не только блины и карнавальные костюмы, но и выступление известных артистов.

В частности, фольклорный коллектив «Гусляр Иван Самоваров и его Иван-Чай» — финалист телевизионного шоу «Минута славы» — готов представить свою масленичную двухчасовую программу за 60 тыс. рублей.

За 35 тыс. рублей пользователь сервиса может заказать на Масленицу выступление костюмированного оркестра.

Народные артисты готовы организовать праздничные спектакли за 2–4 тыс. рублей.

Помимо выступлений, москвичи активно продают карнавальные костюмы и традиционные масленичные угощения. Праздничные наряды стоят от 400 до 2,8 тыс. рублей. Стоимость блинов начинается от 20 рублей. За 700 рублей предлагается оригинальный блинный торт, который изготовят в течение 2–3 дней.

4 марта сообщалось, что, по данным опроса ВЦИОМа, большинство россиян предпочитают сметану в качестве начинки к блинам — за нее проголосовали 50% опрошенных. На втором месте по популярности идут варенье и джем (33%), третье место поделили сгущенное молоко и творог (по 23%).

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