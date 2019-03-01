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Эксперт назвал способ избежать отравления на Масленицу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Чтобы не отравиться блинами на масленичных ярмарках, нужно прежде всего обращать внимание на степень их прожарки. Об этом рассказал сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов.

«При процессе приготовления необходимо обращать внимание на вид торговой точки и сотрудников, вы можете спросить о наличии медицинской книжки», — рассказал специалист на пресс-конференции НСН «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?».

Помимо этого, Борисов порекомендовал участникам масленичных гуляний при покупке блинов обращать внимание на использование начинки в виде сырья. В частности, он указал на то, что безопаснее всего использовать овощную и яичную начинки для блинов, чтобы избежать отравления.

Гулянья на Масленицу пройдут на 23 площадках Москвы. Гости праздника смогут попробовать более 70 видов сыров, 30 сортов чая и несколько десятков мясных и рыбных деликатесов.

«Росконтроль» является частной организацией, которая не имеет отношения к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги.

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